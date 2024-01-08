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Царьград

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  • Ed Red
    У этих господ зарплата должна быть выше госдеповской оплаты ежемесячного предательства. Вот поэтому они и высокие. Ко..."Золотые унитазы"...
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Неизвестные с "Дедом Морозом" ограбили фруктовый киоск в Новосибирске

Неизвестные с "Дедом Морозом" ограбили фруктовый киоск в Новосибирске

Толпа парней напала на ларёк с фруктами. Они избили продавца и забрали деньги из кассы.В телеграм-канале "Очевидец Новосибирск" сообщили, что на Рождество группа неизвестных напала на фруктовый киоск на улице Кропоткина, 108/1.

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