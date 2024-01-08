Неизвестные с "Дедом Морозом" ограбили фруктовый киоск в Новосибирске

Толпа парней напала на ларёк с фруктами. Они избили продавца и забрали деньги из кассы.В телеграм-канале "Очевидец Новосибирск" сообщили, что на Рождество группа неизвестных напала на фруктовый киоск на улице Кропоткина, 108/1.