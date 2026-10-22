Ваш браузер не поддерживает видео. Под угрозу стихии попали жилые дома, спасатели сооружают дамбу, чтобы отвести поток, передаёт корреспондент Вести Крым.
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