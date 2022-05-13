Народный календарь. Дневник погоды 13 мая 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 13 МАЯЯКОВ ТЕПЛЫЙЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58361/ ПРИМЕТЫ НА 13 МАЯ:- Ясное чистое небо на восходе – лето будет теплым- Какая погода с утра, таким и лето будет- Если днем идет дождь, но день теплый – уродится зерно- Дождь на Якова Теплого предрекает много свадеб по осени- Теплый вечер и южный ветер предвещают богатый хлебород- Тихая теплая звездная ночь – к урожайному лету- Если звезды прячутся – скоро начнется дождь- По небу плывут тучи, но одуванчик не закрыл цветки – осадков ждать не стоит.