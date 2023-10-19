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Пронедра

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Врачи ВСУ «усыпляют» раненых украинских солдат

Врачи ВСУ «усыпляют» раненых украинских солдат

Врачи ВСУ «усыпляют» раненых украинских солдат Юлия СоколоваПоследние сообщения из украинских госпиталей приводят в тревогу и вызывают вопросы.

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