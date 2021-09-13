Просто стрижка и кедровая бочка: уссурийские салоны красоты, способные удивить

Для каждого важно найти того самого человека, особенно когда он тот самый мастер по волосам. А учитывая, что новые салоны красоты в Уссурийске открываются на регулярной основе, остановить свой выбор подчас сложно.
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника
Свежие комментарии