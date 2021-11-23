Погода в Шымкенте на 23 ноября

Во вторник, 23 ноября 2021 в Шымкент характер погоды будет такой: ночью температура воздуха опустится до +5…+6°C; слишком холодно: зябко, риск обморожения или переохлаждения одетого человека отсутствует, но возможно обострение простудных заболеваний, точка росы: -0,58°C; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 1-2 м/сек, на небе, местами, небольшие облака; одежда по сезону: ботинки, кроссовки, шерстяная шапка, носки, гольфы, колготки, плотные брюки, плотные штаны, рубашка с длинными рукавами, кофта с длинными рукавами, пайта, трикотажное платье, куртка, демисезонное пальто, шерстяная кофта; астрономический сезон: осень; утром воздух прогреется до +5…+9°C; слишком холодно: зябко, риск обморожения или переохлаждения одетого человека отсутствует, но возможно обострение простудных заболеваний, точка росы: -0,57°C; соотношение температуры и влажности: немного сухо, но в целом комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек, на небе, местами, небольшие облака; что одеть: ботинки, кроссовки, шерстяная шапка, носки, гольфы, колготки, штаны, плотные брюки, плотные штаны, рубашка с длинными рукавами, кофта с длинными рукавами, пайта, трикотажное платье, куртка, демисезонное пальто, шерстяная кофта; астрономический сезон: осень; днём воздух прогреется до +11…+14°C, точка росы: +0,35°C; соотношение температуры и влажности: немного сухо, но в целом комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с северо-востока со скоростью 1-2 м/сек, на небе, местами, небольшие облака; одежда по погоде: ботинки, кроссовки, носки, гольфы, колготки, штаны, плотные брюки, рубашка с длинными рукавами, кофта с длинными рукавами, пайта, трикотажное платье, куртка; астрономический сезон: осень; вечером температура воздуха опустится до +8…+11°C, точка росы: +2,39°C; соотношение температуры и влажности: немного сухо, но в целом комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек, на небе, местами, небольшие облака; рекомендуемая одежда: ботинки, кроссовки, носки, гольфы, колготки, штаны, плотные брюки, рубашка с длинными рукавами, кофта с длинными рукавами, пайта, трикотажное платье, куртка; астрономический сезон: осень; .