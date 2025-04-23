Пушков назвал политическим землетрясением появление преемника Джорджеску

Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джорджеску преемника Джеорджа Симиона стало новым политическим землетрясением, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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