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Представлен современный одноплатный сервер за 179 долларов — ZimaBoard 2

Представлен современный одноплатный сервер за 179 долларов — ZimaBoard 2

IceWhale Technology выпустила одноплатный сервер второго поколения — ZimaBoard 2. Эта компактная модель оснащена четырехъядерным процессором Intel N150 Twin Lake и использует безвентиляторное охлаждение, что делает ее пригодной для широкого спектра применений, таких как программные маршрутизаторы, мини-NAS и домашние серверы.

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