Защитники неба: с начала СВО над Крымом сбили более 30 тысяч вражеских целей

Возросшее значение Сегодня умалить значение войск ПВО невозможно при всем желании. Значение и роль войск противовоздушной обороны невероятно высоки в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
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