Петропавловск-Камчатский накрыло облаком вулканического пепла

Над Петропавловском-Камчатским зафиксировано пепловое облако от извержения вулкана Безымянный. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, облако оранжевого цвета наблюдалось сегодня, 25 апреля, в 13:40 по местному времени (04:40 мск).