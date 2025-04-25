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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Петропавловск-Камчатский накрыло облаком вулканического пепла

Петропавловск-Камчатский накрыло облаком вулканического пепла

Над Петропавловском-Камчатским зафиксировано пепловое облако от извержения вулкана Безымянный. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, облако оранжевого цвета наблюдалось сегодня, 25 апреля, в 13:40 по местному времени (04:40 мск).

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