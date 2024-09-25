Посольство КНР в Узбекистане провело театрально-художественный вечер по случаю 75-й годовщины образования КНР

Ташкент, 24 сентября /Синьхуа/ -- Посольство КНР в Узбекистане на днях провело театрально-художественный вечер по случаю 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики в Туристическом центре Шелкового пути в городе Самарканд.
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