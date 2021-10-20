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Высокий холестерин: топ-4 простых напитка для его снижения

Высокий холестерин: топ-4 простых напитка для его снижения

Высокий уровень «плохого» и общего холестерина увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Это связано с тем, что холестерин может оседать на стенках артерий и ограничивать приток крови к жизненно важным органам, например, к сердцу и мозгу.

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