Высокий холестерин: топ-4 простых напитка для его снижения

Высокий уровень «плохого» и общего холестерина увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Это связано с тем, что холестерин может оседать на стенках артерий и ограничивать приток крови к жизненно важным органам, например, к сердцу и мозгу.
Высокий уровень «плохого» и общего холестерина увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Это связано с тем, что холестерин может оседать на стенках артерий и ограничивать приток крови к жизненно важным органам, например, к сердцу и мозгу.
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