Освободителей Освенцима не позвали на годовщину освобождения концлагеря, зато пригласят его основателей

Директор мемориального комплекса «Аушвиц — Биркенау» (Освенцим) Петр Цивиньский сообщил, что российскую делегацию не пригласят на церемонию в честь 80-летней годовщины со дня освобождения концентрационного лагеря, которая пройдет 27 января 2025 года.