В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

В России готовят поправки в ст. 187 УК (Неправомерный оборот средств платежей), которые установят ответственность для дропперов - лиц, предоставляющих за денежное вознаграждение или посредством обмана свои банковские карты мошенникам в их схемах по выводу средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии