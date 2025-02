Содиректор Path of Exile Крис Уилсон покинул Grinding Gear Games Согласно последним докуме...

Содиректор Path of Exile Крис Уилсон покинул Grinding Gear GamesСогласно последним документам, содиректор Path of Exile Крис Уилсон тихо покинул Grinding Gear Games, студию, которая была основана в 2006 году и недавно выпустила Path of Exile 2 в раннем доступе.