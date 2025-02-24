В УФСИН опровергли сорванное УДО Ефремова из-за смартфона

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Представители УФСИН по Белгородской области опровергли сообщения о том, что актер Михаил Ефремов сорвал условно-досрочное освобождение из-за смартфона, обнаруженного на территории исправительной колонии.
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