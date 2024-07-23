Хаматова репетирует новый проект в ангаре на окраине города

Недавно Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. Позже актриса призналась, что не расстроена подобным фактом, так как планирует европейские гастроли, которые не совпадают с графиком работы с театре.
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