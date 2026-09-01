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«Люблю, горжусь»: сын Татьяны Абрамовой, победивший опухоль 15 сантиметров, отметил 18-летие

«Люблю, горжусь»: сын Татьяны Абрамовой, победивший опухоль 15 сантиметров, отметил 18-летие

В день совершеннолетия сына Татьяна Абрамова опубликовала в соцсети его фотографию. Александр — высокий, спокойный, с лёгкой улыбкой — выглядит как обычный парень, которого не узнать среди сверстников.

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