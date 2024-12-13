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Донецкая группа новостей

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Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Очень интересно будет выглядеть очередь из депутатов а алкогольный магазин. Дебилы.В России алкоголь...
  • Модест
    Депукаки, вы чё там, совсем ебобо?  Ну продолжайте дальше. Выдавайте разрешение на половой акт только после посещения...В России алкоголь...
  • Александр Любицкий
    Белены обелись ! Чем дальше в лес тем больше дров!!В России алкоголь...

Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР

Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР

Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР.

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