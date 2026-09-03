Mitsubishi Pajero возвращается. Новый внедорожник стал крупнее, мощнее и заметно роскошнее

Легендарный Паджеро исчез с конвейера в 2021 году, но Mitsubishi решила, что рано ставить точку. Новое поколение дебютировало с лестничной рамой, дизелем 2.
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Хорошая машина Mitsubishi Pajero, когда то и у меня был джип этой марки. Очень жаль, что благодаря политике нашего правительства у нас становится всё меньше возможностей приобретать нормальные автомобили. Скоро и китайцев люди не смогут покупать