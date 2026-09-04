Александр Куренков и Рустам Минниханов открыли учебно-тренировочный комплекс подготовки пожарных и спасателей в Лаишевском районе

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и Раис Татарстана Рустам Минниханов открыли учебно-тренировочный комплекс подготовки пожарных и спасателей и новую пожарно-спасательную часть (ПСЧ-80) в селе Столбище Лаишевского района.
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