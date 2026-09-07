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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе дважды убрал со стола спонсорский напиток ЛЧ во время пресс-конференции. Роналду убирал Coca-Cola на Евро-2020

Нападающий « Реала »  Килиан Мбаппе повторил знаменитый поступок Криштиану Роналду . Сегодня 27-летний форвард сборной Франции принимал участие в пресс-конференции с тренером Жозе Моуринью перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов  с «Интером».

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