Собянин: Офсетные контракты стимулируют новую индустриализацию Москвы

Фармацевтическая отрасль Москвы развивается благодаря в том числе офсетным контрактам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подобные контракты позволяют наладить в городе производство препаратов для лечения диабета, сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний.
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