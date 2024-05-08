Собянин: Офсетные контракты стимулируют новую индустриализацию Москвы

Фармацевтическая отрасль Москвы развивается благодаря в том числе офсетным контрактам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подобные контракты позволяют наладить в городе производство препаратов для лечения диабета, сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний.