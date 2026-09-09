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Царьград

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Игорь Молчанов ограничил посещение парков в Саратове из-за погоды

Игорь Молчанов ограничил посещение парков в Саратове из-за погоды

В Саратове из-за плохих погодных условий временно ограничили доступ в Городской парк, Детский парк, сад "Липки" и парк "Семхоз".

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