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Снижение потребления алкоголя в России на 15% за пять лет

Снижение потребления алкоголя в России на 15% за пять лет

За последние 5-6 лет потребление алкоголя в России снизилось на 15%.В России среднее потребление алкоголя составляет 7,57 литра спирта на душу населения в год.

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