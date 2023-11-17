Астрономы заметили, что в космосе без следа исчезают звезды: с 1952 года зафиксировано уже 120 таких случаев

19 июля 1952 года в небе в один момент пропали три звезды. Явление вызывало вполне объяснимый интерес ученых — астрофизики из нескольких стран собрали группу FASCA для прояснения причин и начали фиксировать результаты наблюдений.
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