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Астрономы заметили, что в космосе без следа исчезают звезды: с 1952 года зафиксировано уже 120 таких случаев

Астрономы заметили, что в космосе без следа исчезают звезды: с 1952 года зафиксировано уже 120 таких случаев

19 июля 1952 года в небе в один момент пропали три звезды. Явление вызывало вполне объяснимый интерес ученых — астрофизики из нескольких стран собрали группу FASCA для прояснения причин и начали фиксировать результаты наблюдений.

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Комментарии
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А
Алексей
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19 час.
Геннадий Загуменов
а вы думаете , что олигархи только на земле??7😬
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17 час.

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