Билайн представил созданный нейросетью рейтинг ИИ за 2023 год

Билайн Big Data & AI и Brand Analytics представили созданный нейросетью рейтинг лучших компаний, институтов и регионов, которые занимаются искусственным интеллектом в России, сообщает пресс-служба билайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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