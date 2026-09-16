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Аргументы и Факты

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Врач объяснила, почему после еды иногда становится трудно дышать

Врач объяснила, почему после еды иногда становится трудно дышать

Ощущение, что после еды стало трудно сделать глубокий вдох, может возникать по разным причинам. Об этом пишет французское издание Santé Magazine со ссылкой на врача общей практики Агату Скемама.

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