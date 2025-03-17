МВД ЛНР: В Курахово задержали участника обстрелов Донбасса В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего украинского военнослужащего, который принимал участие в обстрелах Донбасса.
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