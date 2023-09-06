Тренер рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении

Тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении. Специалист отметила, что приседания не помогут добиться стройных ног, поскольку это упражнение, напротив, направлено на то, чтобы увеличить мышечную массу.