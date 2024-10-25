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Фестиваль "Международные дни джаза" в Архангельске начался с выступления Анхеля Онталвы

Фестиваль "Международные дни джаза" в Архангельске начался с выступления Анхеля Онталвы

Фестиваль "Международные дни джаза" в Архангельске начался с выступления испанского гитариста Анхеля Онтальвы, который представляет собой уникальное сочетание академической музыки XX века, джаза, киномузыки и прогрессивного рока.

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