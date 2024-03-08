IntoTheBlock: Число новых адресов Shiba Inu стало расти в 20 раз быстрее

Согласно данным исследовательского обозревателя IntoTheBlock, ежедневное увеличение количества новых адресов Shiba Inu достигает уровня, почти в 20 раз превышающего средний показатель за последние месяцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии