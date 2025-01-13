⚡️В Крыму зафиксировали гибель трёх дельфинов из-за разлива мазута в Чёрном море «Погибло три дельфина.
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⚡️В Крыму зафиксировали гибель трёх дельфинов из-за разлива мазута в Чёрном море «Погибло три дельфина.