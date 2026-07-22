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Сколько стоила свадьба самого богатого и популярного блогера в мире — Мистера Биста (MrBeast)

Сколько стоила свадьба самого богатого и популярного блогера в мире — Мистера Биста (MrBeast)

Подготовка к торжеству заняла несколько недель MrBeast и Тея Бойсен, фото: соцсетиСамый богатый и популярный в мире блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен.

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