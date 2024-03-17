Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на результаты выборов в России

Президент России Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на результаты выборов главы государства в РФ,"По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств – она ожидаемая", – подчеркнул Путин.
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