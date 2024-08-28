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Газета.ру

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Аналитики сделали вывод о "стремительном экономическом росте" на Дальнем Востоке

Аналитики сделали вывод о "стремительном экономическом росте" на Дальнем Востоке

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в первом квартале 2024 года показал наивысший рост потребления электроэнергии среди предприятий и бюджетных учреждений, что может указывать на "быстрый экономический подъем" региона и успешную реализацию программ его развития.

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