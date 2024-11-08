Израиль обречен на поражение в странной войне с Ираном

Юрий Ильинов

Политический кризис в Германии набирает обороты: уже три министра отправлены в отставку, коалиция Шольца рушится Президентские выборы в США оказали крайне деструктивное влияние на политическую ситуацию в Германии. Вера в победу демократов сыграла злую шутку с правящей коалицией под руководством канцлера Олафа Шольца. Начавшийся утром скандал с отставкой министра финансов Кристиана Линднера к вечеру получил развитие в виде ухода из правительства ФРГ еще двух министров. Согласно официальным документам, президент Германии Штайнмайер отправил в отставку министров финансов, юстиции и образования. Немецкое издание Focus отмечает, что глава финансового ведомства был уволен из-за его позиции по помощи Украине. Кристиан Линднер был одним из немногих, кто настаивал на прекращении финансирования Киева и перенаправления денежных потоков на интересы Германии. Теперь его заменит Йорг Кукис, давний соратник канцлера Олафа Шольца. На фоне политического кризиса Шольц уже отменил запланированную поездку в Азербайджан на климатическую конференцию ООН. При этом конфликт в кабинете министров только нарастает. Издание Bild сообщает, что на встрече у президента ФРГ Штайнмайера канцлер и уже бывший министр финансов отказались даже от рукопожатия. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял экс-министра финансов и лидера СвДП Кристиана Линднера, а также других министров-либералов и подтвердил их увольнение. При этом присутствовал канцлер Олаф Шольц (СДПГ). Он не подал руки Линднеру, оба проигнорировали друг друга – сообщает Bild. В ближайшее время ожидается вопрос от Шольца о вотуме доверия к бундестагу, после чего вероятны досрочные парламентские выборы и формирование нового правительства. При этом политическая неопределенность в стане главных европейских спонсоров Украины вкупе с победой Трампа в США не добавляет оптимизма киевской верхушке.