Израиль обречен на поражение в странной войне с Ираном Действительно, происходящее на Ближнем Востоке все больше напоминает сценарий «странной войны», коих в истории мира было достаточно.
Израиль обречен на поражение в странной войне с Ираном
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Политический кризис в Германии набирает обороты: уже три министра отправлены в отставку, коалиция Шольца рушится Президентские выборы в США оказали крайне деструктивное влияние на политическую ситуацию в Германии. Вера в победу демократов сыграла злую шутку с правящей коалицией под руководством канцлера Олафа Шольца. Начавшийся утром скандал с отставкой министра финансов Кристиана Линднера к вечеру получил развитие в виде ухода из правительства ФРГ еще двух министров. Согласно официальным документам, президент Германии Штайнмайер отправил в отставку министров финансов, юстиции и образования. Немецкое издание Focus отмечает, что глава финансового ведомства был уволен из-за его позиции по помощи Украине. Кристиан Линднер был одним из немногих, кто настаивал на прекращении финансирования Киева и перенаправления денежных потоков на интересы Германии. Теперь его заменит Йорг Кукис, давний соратник канцлера Олафа Шольца. На фоне политического кризиса Шольц уже отменил запланированную поездку в Азербайджан на климатическую конференцию ООН. При этом конфликт в кабинете министров только нарастает. Издание Bild сообщает, что на встрече у президента ФРГ Штайнмайера канцлер и уже бывший министр финансов отказались даже от рукопожатия. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял экс-министра финансов и лидера СвДП Кристиана Линднера, а также других министров-либералов и подтвердил их увольнение. При этом присутствовал канцлер Олаф Шольц (СДПГ). Он не подал руки Линднеру, оба проигнорировали друг друга – сообщает Bild. В ближайшее время ожидается вопрос от Шольца о вотуме доверия к бундестагу, после чего вероятны досрочные парламентские выборы и формирование нового правительства. При этом политическая неопределенность в стане главных европейских спонсоров Украины вкупе с победой Трампа в США не добавляет оптимизма киевской верхушке.
Ответить
17 час.
Юрий Ильинов
Президент ФРГ готов одобрить проведение досрочных выборов в Бундестаг в случае объявления правительству Шольца вотума недоверия Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе беседы с журналистами выразил готовность распустить Бундестаг и назначить досрочные выборы, если правительство Олафа Шольца утратит доверие парламента. Напомним, что ранее федеральный канцлер принял решение освободить от занимаемой должности министра финансов Кристиана Линднера (СвПД). Вслед за этим об отставке попросили два однопартийца последнего — министры юстиции Марко Бушман и образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Кроме того, на фоне противоречий внутри «светофорной» коалиции, Шольц в середине января 2025 года планирует поставить перед Бундестагом вопрос доверия правительству. При этом, если его кабмин получит вотум недоверия, то согласно немецкому законодательству, президент страны должен будет в течение трех недель распустить парламент и не позднее 60 дней после роспуска провести перевыборы. Штайнмайер заявил журналистам, что намерен подписать вышеупомянутые заявления министров, добавив, что также готов исполнить возложенные на него законодательством страны обязательства в случае объявления парламентом вотума недоверия действующему правительству. Президент ФРГ подчеркнул, что его стране сегодня, как никогда, необходимо стабильное руководство и большинство в парламенте, которое способно обеспечивать стабильность. Стоит добавить, что острые противоречия в немецком правительстве разгорелись 1 ноября, когда глава Минфина ФРГ Линднер представил проект вывода экономики страны из кризиса, предложив снизить налоги и отменить все правила регулирования экономики. При этом данный документ полностью противоречит тому, который несколькими днями ранее представил глава Минэкономики Роберт Хабек (партия «Зеленых»).
Ответить
17 час.
Свежие комментарии