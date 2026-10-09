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Биофармацевтическая индустрия Китая создает глобальную инновационную экосистему

Биофармацевтическая индустрия Китая создает глобальную инновационную экосистему

В рамках стратегии «Здоровый Китай 2030» отечественная биофармацевтическая индустрия постепенно переходит от роли «последователя инноваций» к статусу «источника инноваций», а все больше китайских компаний выходят на мировую арену, заявил топ-менеджер немецкой компании Bayer AG.

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