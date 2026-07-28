В России начнут искать радикальных подростков по одежде и аксессуарам

В августе и сентябре рейды пройдут по торговым центрам Петербурга, где часто собираются школьники. Сотрудники соццентра и Центра "Э" будут выявлять участников опасных субкультур по внешнему виду и атрибутике.
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