Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 574 подписчика

В России начнут искать радикальных подростков по одежде и аксессуарам

В России начнут искать радикальных подростков по одежде и аксессуарам

В августе и сентябре рейды пройдут по торговым центрам Петербурга, где часто собираются школьники. Сотрудники соццентра и Центра "Э" будут выявлять участников опасных субкультур по внешнему виду и атрибутике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии