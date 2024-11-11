Avia.pro - СМИ Кажется, интернет-пространство вновь готово взорваться от очередного скандала из социальных сетей.
«Ищем его, чтобы предать правосудию»: Блогер из Дагестана с макияжем и флагом США вышел в эфир
Комментарии
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Юрий Золотарев
Резонно!
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11 час.
валерия
Такое ощущение, что автор статьи одобряет подобные "кривомордия идиота". Борьба нового со старым, ниспровержение старых традиций и устоев - вот что хочет подчеркнуть автор.Дескать, этой придурок вовсе не придурок, а просто свободный человек , а не тварь дрожащая(все остальные , ествественно подразумеваются именно ими). А топтать традиции своего народа - последнее дело. Хочешь быть пидором- будь им, тихо, под одеялом, за тремя замками и двойными шторами. А уж коли вылез, не обижайся!
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11 час.
ninikooo Митусова
Получит он люлей от горячих дагестанских парней.
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8 час.
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