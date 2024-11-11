«Ищем его, чтобы предать правосудию»: Блогер из Дагестана с макияжем и флагом США вышел в эфир

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Резонно!
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11 час.
валерия
Такое ощущение, что автор статьи  одобряет подобные &quot;кривомордия идиота&quot;.  Борьба нового со старым,  ниспровержение старых традиций и устоев - вот что хочет  подчеркнуть автор.Дескать, этой придурок вовсе не придурок, а просто  свободный человек , а не тварь дрожащая(все остальные , ествественно подразумеваются именно ими).  А топтать традиции своего народа - последнее дело. Хочешь быть пидором- будь им, тихо, под одеялом, за тремя замками и двойными шторами. А уж коли вылез, не обижайся!
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11 час.
ninikooo Митусова
Получит он люлей от горячих дагестанских парней.
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8 час.

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