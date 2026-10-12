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Царьград

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Беглов: Петербург вернулся к системному строительству метро

Беглов: Петербург вернулся к системному строительству метро

Губернатор Александр Беглов заявил о возвращении Петербурга к плановому строительству метрополитена, отметив, что на площадке будущей станции «Боровая» уже началась подготовка к бурению скважин, а проекты первых участков Кольцевой линии вынесены на общественные слушания.

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