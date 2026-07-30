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В Австралии начали судебное разбирательство против Telegram

В Австралии начали судебное разбирательство против Telegram

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Еще одна страна начала судебное разбирательство против Telegram. Австралия подала иск после того, как мессенджер проигнорировал просьбу удалить материалы, пропагандирующие терроризм, в частности, видеозаписи казней и массовых убийств.

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