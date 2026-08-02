Собрать ребенка в школу в Крыму стоит от 4 000 рублей для первого класса

С приближением осени все чаще возникает вопрос, сколько стоит собрать ребенка в школу. В Крыму уже организуют продажи необходимых принадлежностей – в частности, площадка открылась у Музыкального училища Симферополя на набережной реки Салгир.
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