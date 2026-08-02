НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

Собрать ребенка в школу в Крыму стоит от 4 000 рублей для первого класса

Собрать ребенка в школу в Крыму стоит от 4 000 рублей для первого класса

С приближением осени все чаще возникает вопрос, сколько стоит собрать ребенка в школу. В Крыму уже организуют продажи необходимых принадлежностей – в частности, площадка открылась у Музыкального училища Симферополя на набережной реки Салгир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии