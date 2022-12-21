УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ США: ДЖО БАЙДЕН ДАЛ СТРАШНЫЙ ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД

ФОТО: SPYARM/SHUTTERSTОСK.СОM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Хозяин Белого дома Джо Байден выступил в роли ясновидящего, анонсировав в среду в Вашингтоне в речи на саммите США – Африка, что человечество столкнётся с "новой пандемией", которая, "несомненно, будет".