Закон, порядок, государство

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В Смоленске полицейские вручили паспорта новым гражданам Российской Федерации

Сегодня в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Смоленску состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации жителям, прибывшим из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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