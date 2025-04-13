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Мода и Шоу-бизнес

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Белла Хадид напугала фанатов чрезмерной худобой: «Я обеспокоена ее весом»

Белла Хадид напугала фанатов чрезмерной худобой: «Я обеспокоена ее весом»

Супермодель Белла Хадид напугала фанатов чрезмерной худобой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 28-летняя Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как на этой неделе ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже.

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