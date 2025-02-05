Новый закон в России ограничит банковские операции для иностранцев

С 5 февраля 2024 года в России вступили в силу поправки к закону «О банках и банковской деятельности», ограничивающие возможность для банков открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, подлежащим высылке.
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