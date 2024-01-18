В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины может прекратиться уже в скором времени. Такое заявление 17 января сделал руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн в интервью Die Presse.
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