Нью Информ

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Во Владивостоке женщина разожгла костер в ванной многоэтажки для обогрева

Во Владивостоке женщина разожгла костер в ванной многоэтажки для обогрева

Во Владивостоке местная жительница разожгла костер в своей квартире. Данное решение она объяснила тем, что ей стало холодно, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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